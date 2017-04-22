Katil Esed Türkiye’yi Tehdit Etti!

İran ve Rusya’nın yardımıyla Suriye’de türlü katliamlara imza atan ve aynı zamanda kararlı bir direnişle karşı karşıya kalan Beşşar Esed, kendisini hâlâ ülkenin lideri olarak görüyor.

Sputnik’e verdiği mülakatta, “Ülkenizdeki işgalcilerle savaşmaya hakkınız vardır. Bu nedenle Amerikalılar, Türkiyeliler ve tüm işgalciler kendiliğinden ülkemizden gitmezlerse güç kullanılarak çıkartılacaklar.” ifadelerini kullanan Esed, şunları söyledi:

“Şu anda önceliğimiz teröristlerin yenilgiye uğratılması. Teröristleri çeşitli bölgelerde yenilgiye uğratırsak, Türkiyeliler de dâhil olmak üzere geri kalan tüm diğer güçleri kovmak çok kolay olacak. Ya kendileri giderler ya da savaşıp onları yeneriz, topraklarımızı koruruz.”

Rusya ve İran ile birlikte Suriye’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüz binlerce insanı konvansiyonel ve kimyasal silahlarla katleden Esed’in direnişçileri “terörist”, Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendirmesi katillerin pişkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.