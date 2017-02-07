Katil Esed Trump'tan Umutluymuş!

»Ana Sayfa»Suriye
07.02.2017 15:07
Katil Esed Trump'tan Umutluymuş!
Katil Beşşar Esed, ABD Başkanı Trump’ın IŞİD başta olmak üzere "cihatçılar" ile mücadeleyi öne çıkarmasının umut verici olduğunu, ancak bu konuda güçlü bir adım beklemek için ise henüz erken olduğunu söyledi.

Katil Esed, Belçikalı gazetecilere konuştu. Esed, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD başta olmak üzere "cihatçılar" ile mücadeleyi öncelemesinin umut verici olduğunu, ancak bu konuda güçlü bir adımı beklemek için ise henüz erken olduğunu söyledi. Esed, ayrıca ABD ile Rusya’nın bu gruplara karşı ortak bir mücadele yürütmesinin, olumlu yansımaları olabileceğini de ifade etti ve "(Trump'ın tutumu) inanıyorum ki umut verici. Ancak beklemek lazım. Uygulamayı görmek için henüz çok erken" dedi.

IŞİD ile mücadeleye yoğunlaşacağını söyleyen Trump, bu amaçla bir plan hazırlaması için Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Genelkurmay Başkanlığı’na 30 gün süre vermişti. 

Trump seçim kampanyası sırasında, Suriye’de Ruslarla işbirliği yapılmasını savunmuş ve Washington’un Esed karşıtı muhaliflere desteği kesebileceğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters, Haksöz-Haber

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü06 Şubat 2017 Pazartesi 02:27
  • Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları06 Şubat 2017 Pazartesi 00:18
  • PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!05 Şubat 2017 Pazar 11:11
  • ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!05 Şubat 2017 Pazar 00:32
  • ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne Saldırdı: 12 Şehid!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:32
  • Esed Güçleri Türkmendağı’na Saldırdı: En Az 3 Kişi Yaralandı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:51
  • İdlib’deki Cuma Gösterisinde “Tahriru’ş-Şam’a Katılın” Çağrısı Yapıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 00:44
  • Esed Rejiminin Ateşkes İhlalleri Sürüyor03 Şubat 2017 Cuma 18:01
  • Suriyeli Muhalifler Cenevre-4 Öncesi Ankara'da Buluşuyor03 Şubat 2017 Cuma 16:32
  • İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar Var03 Şubat 2017 Cuma 16:17
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim