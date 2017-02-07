Katil Esed Trump'tan Umutluymuş!

Katil Beşşar Esed, ABD Başkanı Trump’ın IŞİD başta olmak üzere "cihatçılar" ile mücadeleyi öne çıkarmasının umut verici olduğunu, ancak bu konuda güçlü bir adım beklemek için ise henüz erken olduğunu söyledi.

Katil Esed, Belçikalı gazetecilere konuştu. Esed, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD başta olmak üzere "cihatçılar" ile mücadeleyi öncelemesinin umut verici olduğunu, ancak bu konuda güçlü bir adımı beklemek için ise henüz erken olduğunu söyledi. Esed, ayrıca ABD ile Rusya’nın bu gruplara karşı ortak bir mücadele yürütmesinin, olumlu yansımaları olabileceğini de ifade etti ve "(Trump'ın tutumu) inanıyorum ki umut verici. Ancak beklemek lazım. Uygulamayı görmek için henüz çok erken" dedi.

IŞİD ile mücadeleye yoğunlaşacağını söyleyen Trump, bu amaçla bir plan hazırlaması için Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Genelkurmay Başkanlığı’na 30 gün süre vermişti.

Trump seçim kampanyası sırasında, Suriye’de Ruslarla işbirliği yapılmasını savunmuş ve Washington’un Esed karşıtı muhaliflere desteği kesebileceğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters, Haksöz-Haber