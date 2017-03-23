Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı

»Ana Sayfa»Suriye
23.03.2017 09:38
Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı
Esed yönetimindeki savaş uçaklarının Şam'da düzenlediği saldırılarda 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı. Yine Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib kırsalına yönelik hava destekli saldırısında da 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine düzenlediği 12 hava saldırısı sonucu 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Bombardıman soncu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını kaydeden Alaa, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Şam'da muhaliflerle Esed güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor

Bu arada Şam'ın Cobar mahallesindeki yerel medya aktivistlerinden Ammar İbrahim, Esed güçlerinin Cobar ve Kabun mahallelerine karadan ve havadan saldırdığını belirtti.

Esed güçlerinin karadan düzenlediği saldırıları Feylak er-Rahman ve diğer muhalif grupların püskürttüğünü dile getiren İbrahim, ''Muhalif birlikler de Cobar ve Kabun'da Esed güçleri ile rejimin desteklediği yabancı teröristlere büyük zayiat verdirdi. Muhalifler söz konusu mahallelerde Esed güçlerine tank ve hafif silahlarla karşı koydu.'' dedi.

Muhaliflerin bölgede hendek ve tünellerden ilerlediğini söyleyen İbrahim, taraflar arasında çıkan çatışmalarda bazı muhaliflerin de yaralandığını ifade etti.

4 günden bu yana Başkent Şam'ın Cobar ve Kabun mahallelerinde çıkan çatışmalarda muhalifler, Esed güçleri karşısında ilerleyerek Abbasiyyin garajlarına kadar ulaştı. Muhalifler, yoğun çatışmaların ardından Kabun ile Doğu Guta arasındaki bölgeyi birleştirmeyi başardı.

İDLİB KIRALINA HAVA DESTEKLİ SALDIRI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib kırsalına yönelik hava destekli saldırısında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Cisr eş-Şuğur ilçesiyle çevresindeki köyleri havan, füze ve savaş uçaklarıyla vurdu.

Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda, aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 2 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı. 

Bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın Suriye sınırından duyuluyor

Yaralılar bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alınırken, dünden bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısı 5'e yükseldi,

Rejime ait topçu birlikleri, Türkmendağı ve Cebel Ekrad'daki bazı köyleri de hedef aldı.

Bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Direnişçiler Kalemun’da IŞİD’e Karşı 12 Kilometre İlerleme Sağladı21 Mart 2017 Salı 15:30
  • ABD, İdlib’de Tahriru’ş-Şam Komutanının Aracını Hedef Aldı!21 Mart 2017 Salı 14:07
  • İdlib’deki Hastanede Bir Kuvözde İki Bebek Tedavi Görüyor!21 Mart 2017 Salı 13:17
  • “Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü21 Mart 2017 Salı 00:27
  • Ahraru’ş Şam, Şam – Cobar Operasyonu Görüntülerini Paylaştı21 Mart 2017 Salı 00:05
  • Bombalardan Kaçan Suriyelilerin Kamplardaki Zorlu Yaşamı!20 Mart 2017 Pazartesi 14:31
  • Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!20 Mart 2017 Pazartesi 13:58
  • Bombardımandan Kurtulan İdamdan Kurtulamıyor!20 Mart 2017 Pazartesi 12:11
  • Muhalifler Şam Kırsalına Doğru İlerliyor20 Mart 2017 Pazartesi 11:15
  • “Suriye Halkı Ağır Bedeller Ödeyerek Kirli Planları Boşa Çıkardı”20 Mart 2017 Pazartesi 09:45
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim