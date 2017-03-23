Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı
Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine düzenlediği 12 hava saldırısı sonucu 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.
Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Bombardıman soncu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını kaydeden Alaa, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.
Şam'da muhaliflerle Esed güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor
Bu arada Şam'ın Cobar mahallesindeki yerel medya aktivistlerinden Ammar İbrahim, Esed güçlerinin Cobar ve Kabun mahallelerine karadan ve havadan saldırdığını belirtti.
Esed güçlerinin karadan düzenlediği saldırıları Feylak er-Rahman ve diğer muhalif grupların püskürttüğünü dile getiren İbrahim, ''Muhalif birlikler de Cobar ve Kabun'da Esed güçleri ile rejimin desteklediği yabancı teröristlere büyük zayiat verdirdi. Muhalifler söz konusu mahallelerde Esed güçlerine tank ve hafif silahlarla karşı koydu.'' dedi.
Muhaliflerin bölgede hendek ve tünellerden ilerlediğini söyleyen İbrahim, taraflar arasında çıkan çatışmalarda bazı muhaliflerin de yaralandığını ifade etti.
4 günden bu yana Başkent Şam'ın Cobar ve Kabun mahallelerinde çıkan çatışmalarda muhalifler, Esed güçleri karşısında ilerleyerek Abbasiyyin garajlarına kadar ulaştı. Muhalifler, yoğun çatışmaların ardından Kabun ile Doğu Guta arasındaki bölgeyi birleştirmeyi başardı.
İDLİB KIRALINA HAVA DESTEKLİ SALDIRI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib kırsalına yönelik hava destekli saldırısında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Cisr eş-Şuğur ilçesiyle çevresindeki köyleri havan, füze ve savaş uçaklarıyla vurdu.
Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda, aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 2 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı.
Bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın Suriye sınırından duyuluyor
Yaralılar bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alınırken, dünden bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısı 5'e yükseldi,
Rejime ait topçu birlikleri, Türkmendağı ve Cebel Ekrad'daki bazı köyleri de hedef aldı.
Bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.
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