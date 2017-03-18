Katil Esed Rejiminin Kuşattığı Vaer'de Tahliyeler Başladı

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 14:18
Katil Esed Rejiminin Kuşattığı Vaer'de Tahliyeler Başladı
Katil Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliyeler başladı.

Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliyelerin başladığı bildirildi.

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin aileleriyle bölgeden çıkışları başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliyenin ilk aşamasında aralarında yaralıların ve silahlı muhaliflerin bulunduğu kişiler, Suriye Kızılayı ve bir Rus birliği eşliğinde otobüslerle bölgeden çıkarılacak.

Vaer'den çıkmak zorunda kalanlardan, 400'ü silahlı muhalif olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin Bab kentine bugün ulaşması bekleniyor.

Suriye rejiminin 4 yıldır kuşatması altında kalan Vaer'den çıkmak için bir haftada yaklaşık 20 bin 600 kişinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Bölgeden ayrılacak kişilerden ise yaklaşık 12 bininin Halep'in kuzey kırsalı, 6 bin 200'ünün İdlib, 2 bin 400'ünün ise Humus'un kırsalına gideceği ifade ediliyor.

Öte yandan, 6 ay sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin gözetimi için de Vaer'de Rus birliğinin bulunacağı bildirildi.

Kaynak: AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Halep’teki Cami Katliamını Kabul Etti17 Mart 2017 Cuma 08:52
  • Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!17 Mart 2017 Cuma 01:57
  • Jetler Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti16 Mart 2017 Perşembe 22:00
  • Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!16 Mart 2017 Perşembe 18:56
  • ABD, Suriye’ye Bin Asker Daha Göndermeyi Planlıyor!16 Mart 2017 Perşembe 18:11
  • Hizbullah Milisleri Suriyeli Genci İşkenceyle Öldürdü!16 Mart 2017 Perşembe 16:45
  • Doğu Guta’da Esed Kuşatması: Hastalar Bir Bir Ölüyor!16 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)16 Mart 2017 Perşembe 09:53
  • Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti!15 Mart 2017 Çarşamba 18:19
  • Şam’da Adalet Sarayına Canlı Bomba Saldırısı: En Az 25 Ölü15 Mart 2017 Çarşamba 16:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim