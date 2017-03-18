Katil Esed Rejiminin Kuşattığı Vaer'de Tahliyeler Başladı

Katil Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliyeler başladı.

Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliyelerin başladığı bildirildi.

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin aileleriyle bölgeden çıkışları başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliyenin ilk aşamasında aralarında yaralıların ve silahlı muhaliflerin bulunduğu kişiler, Suriye Kızılayı ve bir Rus birliği eşliğinde otobüslerle bölgeden çıkarılacak.

Vaer'den çıkmak zorunda kalanlardan, 400'ü silahlı muhalif olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin Bab kentine bugün ulaşması bekleniyor.

Suriye rejiminin 4 yıldır kuşatması altında kalan Vaer'den çıkmak için bir haftada yaklaşık 20 bin 600 kişinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Bölgeden ayrılacak kişilerden ise yaklaşık 12 bininin Halep'in kuzey kırsalı, 6 bin 200'ünün İdlib, 2 bin 400'ünün ise Humus'un kırsalına gideceği ifade ediliyor.

Öte yandan, 6 ay sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin gözetimi için de Vaer'de Rus birliğinin bulunacağı bildirildi.

Kaynak: AA