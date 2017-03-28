Katil Esed Rejimi Yine Çocukları Vurdu

»Ana Sayfa»Suriye
28.03.2017 17:18
Katil Esed Rejimi Yine Çocukları Vurdu
Suriye'de katil Esed rejiminin Cisr eş-Şuğur ilçesine yönelik hava destekli saldırısında 3'u çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye'de Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesine yönelik hava destekli saldırısında bir baba ile 3 çocuğu öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri muhaliflerin kontrolündeki Cisr eş-Şuğur ilçesiyle çevresindeki köyleri havan topu, füze ve savaş uçaklarıyla vurdu.

Dün geceden beri devam eden ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda, enkaz altından bir baba ile 3 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı.

Saldırılarda en az 10 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

 

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