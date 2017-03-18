Katil Esed Rejimi Urum El-Kubra’da Sivilleri Bombaladı!

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 18:37
Katil Esed Rejimi Urum El-Kubra’da Sivilleri Bombaladı!
Katil Esed rejimi tarafından Halep'in Urum el-Kubra beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 sivil öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçağının, Halep kentinin batısındaki Urum el-Kubra beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki Sivil Savunma Müdürü Necib Bekkur yaptığı açıklamada, rejime ait bir savaş uçağının Halep'in Urum el-Kubra beldesinde yerleşim yerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda 2'si çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını ifade eden Bekkur, ''Saldırıya maruz kalan 3 ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de hasar meydana geldi. Rejimin bölgeye yönelik saldırıları devam ediyor.'' dedi.

AA

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