Katar’ı Hamas’a Destek Vermekle Suçlayan ABD Geri Adım Attı

Amerikan Buzz Feed News sitesinin haberine göre Kongrenin konuyla ilgili açıklama istemesi üzerine yazılı açıklama yapan ABD BM temsilcisi Haley, “Katar, İran’ın nüfuzunu engellemek için Hamas liderlerini ülkede barındırmakla sadece siyasi olarak desteklemiştir” dedi.

Açıklamasında Amerikalı yetkili, Katar’ın 2014 yılında Kahire’de düzenlenen Gazze’nin Yeniden İmarı Konferansı’nda verdiği taahhütlere binaen Gazze’ye yardım ettiğini belirtti. Haley devamla, bu yardımların sadece imar, iskân, sağlık alanlarında kullanıldığını savundu. Amerikalı diplomat Amerika’nın daha önceki suçlamaları ispat edecek kanıtlara ulaşmadığından bu konuda geri adım attığını söyledi. FİEM