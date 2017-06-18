“Katar'ı Ablukaya Alıyorsunuz, İsrail'i İse Rahat Bırakıyorsunuz"

Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası final karşılaşmasında Africain Kulübü ile Ben Guerdan Kulübü Rades stadında karşılaştı. Africain tribünlerinde "Liderler sizden nefret ediyoruz. Katar'ı ablukaya alıyorsunuz. İsrail'i ise rahat bırakıyorsunuz." yazılı pankart açıldı.

Africain, Sabir Halife'nin üçüncü dakikada kaydettiği golle, 17 yıl aradan sonra kulüp tarihinin 12. Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçı Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi ile Başbakan Yusuf Şahid de izledi.

AA