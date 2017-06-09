Katar’ı Ablukaya Alan Şer Cephesinden Skandal "Terörist" Listesi!

HAKSÖZ-HABER

El-Jazeera’nin Al-Arabiyya’ya dayandırarak ifşa ettiği listede başta Dünya Müslümanlar Alimler Birliği Genel Başkanı Yusuf el-Karadavi olmak üzere İslam dünyasının yakından tanıdığı birçok ünlü isim var.

Listede 26’sı Mısırlı, 18’i Katarlı, 5’i Libyalı, 3’ü Kuveytli, 2’si Bahreynli, 2’si Ürdünlü, 1’i Yemenli, 1’i Suudi Arabistanlı ve 1’i BAE’den olmak üzere toplam 59 şahsiyetin ismi yer alıyor.

“Terörist” diye nitelendirilip kara listeye alınan şahsiyetler arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin yanı sıra Katar kraliyet ailesinin soy ismini taşıyan Abdullah Bin Halid es-Sani, Katarlı düşünür Casim es-Sultan, Libya devriminin öncü isimlerinden Abdulhakim Belhac ve Suudi Arabistan kökenli mücahid âlimlerden Abdullah Muhaysini de var!

Bu şahsiyetlerden Katarlı Casim es-Sultan bir düşünür ve akademisyen. Türkçede özellikle de Ortadoğu İntifadasından sonra tercüme edilen kitaplarıyla biliniyor. Eserlerinde ağırlıklı olarak “Arap Baharı” sonrası İslami hareketler ve İslam dünyasının durumunu muhasebe eden Casim es-Sultan İslami hareketin kuşatmaları aşması için stratejik önerilerde bulunuyor. “Tarihsel Hafıza”, “Toplumsal Dönüşümün Yasaları”, “Dirilişten Uyanışa”, “Stratejik Düşünmek” Sultan’ın Türkçeye tercüme edilen eserlerinden bazıları.

Abdulhakim Belhac eskiden El-Kaide içerisinde bulunmakta birlikte muhasebe yapmış ve hareket ile gerek usuli gerekse siyasi planda farklı düşmüş bir isim. Aynı zamanda Libya devriminin öncü şahsiyetlerinden olan Belhac “Arap Baharı” sonrasında dünya Müslümanlarının ve İslami hareketlerin gündemine girmiş olan saygın bir şahsiyet.

Suudi asıllı Abdullah el-Muhaysini Suriye’de tevhid, adalet ve özgürlük mücadelesinin mümtaz şahsiyetlerinden birisi. Mücahid bir âlim olan Muhaysini Suriye’de fiili mücadele zemininde olup çeşitli direniş grupları arasındaki sorunların giderilmesi ve Müslümanların vahdeti için gece gündüz çırpınan, direniş cephelerinde mücahitlerin ve halkın ıslahına kendisini adayan bir şahsiyet.

Yusuf el-Karadavi ise belki de tüm bu şahsiyetler arasında en popüler olanı… O, çağdaş İslami uyanış ve bilinçlenme sürecine fikri boyutta büyük katkıları olan bir âlim olmanın yanı sıra küresel ölçekte tanınmış İslam dünyasının mümtaz şahsiyetlerinden biri. Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin Genel Başkanlığını da yapmakta olan Yusuf el-Karadavi Türkiye’de de yakından tanınmakta.

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Listede adı geçen 12 yardım kuruluşunun ise 6’sı Bahreyn, 5’i Katar, 1’i de Libya merkezli faaliyet yürütüyor. “Terörist” olarak yaftalanan kuruluşlar arasında Katar merkezli İHH’nın partner kuruluşu Qatar Charity ismi dikkat çekiyor.

Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez koalisyonunun hazırladığı “terörist” kişi ve kurumlar listesinde adı geçen kişi ve kuruluşların tamamı: