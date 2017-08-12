Katar’dan Suudi Arabistan’a “Sınır Kapısını Aç” Çağrısı!

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Meri, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’dan Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Katar uçaklarının Cidde Havalimanı’na inişine izin vermesini ve dar gelirlilerin geçişi için kara sınırını açmasını istedi.

AA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın Katarlı hacı adaylarına kutsal topraklara gitmek için bazı şartlar öne sürdüğünü belirten el-Meri, Komisyon’un Suudi Arabistan’dan bu engellerin ve zorlukların kaldırılmasını talep ettiklerini aktardı.