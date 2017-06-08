Katar’dan Sürgün Edilmek Hamas İçin Sürpriz Olmaz

Şu ana kadar Katar'ın Hamas liderlerinden ülkesini terk etmeleri yönünde herhangi bir talebi olmamakla birlikte bazı Arap ülkelerinin Katar'ı kıskaca almalarının en önemli nedenlerinden birinin Hamas'a kapılarını açması ve abluka altındaki Gazze'ye yardım etmesi olduğu artık iyice gün yüzüne çıkmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyaretinden hemen sonra izlenen politika Hamas liderlerini Katar'ı terk etmeye zorlamanın bir emri vaki haline getirilmesini amaçlıyor.

Fakat burada sorulan bir soru var "Hamas liderlerinin Katar'dan çıkarılması acaba gerçekten Körfez ülkelerinin lehine olacak mıdır?"

Hamas'ın bir Arap ülkesinden çıkmaya zorlanması ilk kez maruz kaldığı bir durum değil. Daha önce benzer sebeplerle Ürdün'den çıkmaya zorlandılar. Farklı birtakım sebeplerle ama benzer şartlarda Suriye'den çıkmak zorunda kaldılar. Bazı ileri gelenleri Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan ve daha başka Arap ülkelerinden yahut İslâm ülkelerinden çıkmak zorunda kaldılar. Fakat Hamas herhangi bir Arap ülkesinin veya İslâm ülkesinin iç işlerine karışmaksızın Filistin davasına öncelik verme ilkesi üzere sabit kalarak yoluna devam etti.

Hareket yeniden asılsız, uydurma ithamlara maruz kalarak sataşmaların, saldırıların hedefi oluyor. Fakat yayınladığı son siyaset belgesinde, yaptığı açıklamalarda ve sergilediği tavırda işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail işgaline karşı mücadele konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini ortaya koymuştur. Bu tutumu onu İslâmî ulusal kurtuluş hareketi kılmıştır ve kurulduğu günden beri halkının çoğunluğunun desteğiyle direniş bayrağını yükseklerde tutmuştur.

Kaynak: FEM