Katar'dan Körfez Monarşilerinin 'Şartlı Diyalog' Teklifine Ret

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan es-Sani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu. Dün Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü.