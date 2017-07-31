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Katar'dan Körfez Monarşilerinin 'Şartlı Diyalog' Teklifine Ret

Katar'dan Körfez Monarşilerinin 'Şartlı Diyalog' Teklifine Ret

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ablukayı kaldırmak için ilettiği "şartlı diyalog" teklifine reddetti.

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan es-Sani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu. Dün Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü.

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