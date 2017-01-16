Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı

»Ana Sayfa»Filistin
16.01.2017 10:24
Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı
Katar yönetimi, Gazze’deki elektrik santralinin 3 aylık yakıt ihtiyacının karşılanması için 12 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Katar Gazze’yi İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komite Başkanı Muhammed el-İmadi’nin Filistin Enerji İdaresi Başkanı Zafir Melham’ı telefonla arayarak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani’nin Gazze’deki elektrik sıkıntısının giderilmesi amacıyla 3 ay boyunca 12 milyon dolarlık bağışta bulunmayı taahhüt ettiğini kendilerine ilettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Katar Emiri’nin bu kararı, Hamas Siyâsî Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile başkent Doha’da gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde aldığı ifade edildi.

Vaad edilen meblağın Mahmud Abbas yönetiminin hesabına en kısa sürede aktarılacağı kaydedildi.

Elektrik Krizinin Sebepleri

Gazze’de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve işgalci İsrail ile Mısır’dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır işgalci İsrail tarafından abluka altında tutulan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da arttırıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

Gazze’de Hamas’a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah’taki Abbas yönetiminin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Abbas yönetimi ise bunu reddederek, Hamas’ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin yönetimin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

Abbas yönetimi, Gazze ve Batı Şeria’da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.

Abluka altında tutulan Gazze’nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İşgalci İsrail tarafından 120, Mısır’dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze’deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.

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