Katar’dan Bu Yıl Sadece 70 Kişi Hacca Gitti!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn dâhil olmak üzere bazı ülkeler yüzünden yaşanan kriz nedeniyle Katar’dan bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye gidenlerin sayısı 70’te kaldı.

BBC Türkçe’nin İngiltere merkezli Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, Katarlılar kötü muameleye maruz kalacaklarından endişe ettikleri için bu yıl Suudi Arabistan’a gitmeyi tercih etmedi.

Geçen yıl 12 bin Katarlı hac ziyareti gerçekleştirmişti. Bu yıl da yaklaşık olarak 2 bin 400 Katarlı hacı adayının Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyordu.

Suudi Arabistan, patlak veren krizle birlikte Katarlılardan ülkeyi terk etmelerini istemiş, hac ziyaretini gerçekleştirmek isteyen Katarlılara ise sınırlama getirilmeyeceğini açıklamıştı.