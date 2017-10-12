Katar'dan Arakanlı Müslümanlara Yardım

Myanmar ordusundan kaçarak Bangladeş'in sınırda yer alan Co'x Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı binden fazla aileye günlük temel ihtiyaçlardan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Kurumun Bangladeş Ofis Müdürü Ahmed Emin Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, pirinç, un, patates ve yağdan oluşan gıda yardımlarının sığınmacıların iki haftalık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Hafız, Katar'ın Arakan'daki krizin başlangıcından bu yana 400 bin dolarlık gıda yardımında bulunduğunu ifade etti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.