Katar'daki Teröristler Listesinde Karadavi de Var

HAKSÖZ-HABER

Katar ile diplomatik ilişkilerini bu hafta başında kesen Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hazırladığı terörist listesinde Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi de dahil 59 kişi ve 12 yardım örgütünün ismi yer alıyor.

El Cezire'de yer alan habere göre, listede yer alan isimlerin bölgede istikrarı bozan, Katar ile irtibatlı teröristler olduğu iddia edildi.