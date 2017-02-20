Katar'da Uluslararası İnsan Hakları Konferansı

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20.02.2017 09:47
Katar'da Uluslararası İnsan Hakları Konferansı
İHH'nın da aralarında bulunduğu 320 bölgesel ve uluslararası kurumun katılımıyla başkent Doha'da insan haklarına ilişkin uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Katar'ın başkenti Doha, yarın 320 bölgesel ve uluslararası kurumun katılacağı uluslararası insan hakları konferansına ev sahipliği yapacak.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından organize edilen konferansta, "Arap ülkelerindeki çatışmalarla mücadelede insan hakları yaklaşımları"nın ele alınması bekleniyor.

Başkent Doha'daki konferansa, bölgedeki çatışmaların sona ermesi, barışın korunması ve insan haklarıyla ilgili, aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da bulunduğu uluslararası ve bölgesel 320 kuruluşun yanı sıra farklı ülkelerin parlamento ve hükümet temsilcilerinin katılacağı ifade ediliyor.

Konferansta, Arap ülkelerinde yaşanan çatışmalarda insan hakları temelli yaklaşımın güçlendirilmesi, Irak, Yemen ve Suriye gibi bölge ülkelerdeki krizlere çözüm bulmanın yanı sıra insan haklarının korunmasını sağlamak amacıyla çatışma zamanlarının idaresi ve hukukun üstünlüğüne teşvik için askeri olmayan mekanizmaları geliştirmenin hedeflendiği belirtiliyor.

Arap İçişleri Bakanları Meclisi Genel Sekreterliği ile İnsan Hakları Ulusal Kurumları Arap Ağının destek sağladığı konferansın, 20-21 Şubat tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

Konferanstan, insan haklarına ilişkin BM, uluslararası toplum ile katılımcı ülkelere tavsiye ve önerilerin çıkması bekleniyor.

 

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