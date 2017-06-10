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  3. Katar’a Yönelik Kuşatma İstanbul'da Protesto Edildi

Katar’a Yönelik Kuşatma İstanbul'da Protesto Edildi

Katar’a Yönelik Kuşatma İstanbul'da Protesto Edildi 1118