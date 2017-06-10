Katar'a Uygulanan Ablukadan El-Cezire de Nasibini Aldı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki Arap ülkelerinin diplomatik ilişkileri kestiği Katar'a uygulanan ablukadan en çok etkilenen kurumlardan biri de Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire oldu.

Katar'ın terörizme destek verdiğini iddia eden ve bunu El Cezire'nin yayın politikasıyla desteklediğini savunan Arap ülkeleri, Katar merkezli medya kuruluşuna da bazı kısıtlamalar getirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı 'İslami güç' olarak tanımladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını eleştirdiği gerekçesiyle El Cezire'nin yayınlarını durdurdu. Haberturk'te yer alan habere göre Katar ile olan diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşüren Ürdün ise, El Cezire'nin ülkedeki ofisini kapattı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: BU MEDYA İLE ALAKALI DEĞİL

Konuyla ilgili olarak Associated Press'e konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, ülkesinin El Cezire'yi susturmasının bir yolu olmadığını belirtti ve kanalın 100 ülkede 310 milyondan fazla eve ulaştığını hatırlattı. Al Thani, "Eğer birileri, bizim iç ilişkilerimize veya iç problemlerimize karışabileceğini düşünüyorsa, bu gerçekleşmeyecek. Biz kendi egemenliği olan bağımsız bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Körfez'de yaşanan krizde El Cezire ve bağlantılı web sitelerinin ülkedeki yayınlarını durduran Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, "Bu El Cezire ile alakalı değil, medyayla alakalı değil. Medya yönü sadece terörizme desteğin bir parçası" şeklinde konuştu.