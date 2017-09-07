Katar’a “Gazze” Telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Heniyye’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Heniyye’nin görüşmede Filistin meselesi, Filistinli gruplar arasında ulusal mutabakatın sağlanması ve Katar’ın Gazze’ye yardımlarını ele aldığı belirtildi.

Al Sani, ülkesinin Filistin meselesi, ulusal mutabakatın sağlanması ve Gazze’ye olan yardımların devam etmesi konusundaki tavrını yineledi. Heniyye de Katar’ın Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Katar Gazze’yi Yeniden İmar Komitesi, işgalci İsrail’in 2014’teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.