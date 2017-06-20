Katar ve Türkiye’den Ortak Tatbikat

Tatbikata ilişkin görüntüler haber kanalı El Cezire’de yayınlandı. Haberde Pazar günü tatbikat için Katar’a ilave Türk askerlerinin geldiği belirtilmesine rağmen Reuters’a açıklama yapan bölgedeki askeri kaynaklar tatbikatın zaten bölgede var olan Türk askerleriyle birlikte düzenlendiğini belirtti.

Bu arada Katar, Körfez ülkeleri ekonomik ve seyahat ablukasını hafifletmediği sürece komşu ülkelerle müzakere yapılmayacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulraham el-Tani başkent Doha’da yaptığı açıklamada, “Müzakereler medeni bir şekilde ve sağlam bir temelde olmalı, baskı ve abluka altında değil” dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, “Şu ana kadar ablukanın kaldırılması konusunda bir ilerleme görmedik, ki bu ileriye doğru gidebilmenin bir ön koşulu” dedi.

Dışişleri Bakanı, 6 üyeli Körfez İşbirliği Konseyi’yle ilgili işlerin müzakereye bağlı olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı ülkesinin Körfez ülkeleri ve diğer başka ülkelerden herhangi bir istek almadığını da vurguladı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır terörü desteklediği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Katar suçlamaları kabul etmiyor.

Türkiye de soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Kaynak: Voanews