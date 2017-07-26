Katar: Terör Listesindeki Eklemeler Tek Taraflı

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, başkent Doha’da düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Konferansı”nın kapanışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar’a ambargo uygulan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), daha önce açıkladıkları “terör listesine” 9 kurum ve 9 kişiyi daha eklediğini hatırlattı.

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“Herhangi Bir Yasal Prosedüre Uyulmadı”

AA’da yer alan habere göre, bu listenin, diğeri gibi uluslararası toplum tarafından tanınmadığına ve yeni yapılan eklemelerin, “tek taraflı” olduğuna işaret eden Marri, “Terör listesini hazırlayan ülkeler, bu listeye bazı isim ve oluşumları eklemeden önce herhangi bir yasal prosedüre uymadı.” dedi.

Şikâyet Başvurusu Çağrısı

Marri, şöyle devam etti:

“Abluka uygulayan ülkelerin herhangi bir gerekçesi de yok. Zira gerekçenin olması, terör listeleriyle ilgili uluslararası mekanizmalara başvurulmasını gerekli kılar. Terör listesinde adı geçen kişi ya da oluşumları, Ulusal İnsan Hakları Komitesi’ne şikâyet başvurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Komite, tazminat talebiyle bu ülkelere anlaşma yaptığı uluslararası hukuk bürosu aracılığıyla dava açmakta kararlı.”