Katar: Suriye’de Suç İşleyenlerden Hesap Sorulsun

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada, bu ülkede gerek Beşşar Esed rejimi gerekse de IŞİD eliyle ihlallerin devam ettiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, uluslararası insan hakları kanunlarının çiğnenmesine son verilmesi gerektiğini belirten Al Sani, rejimi halkın canını hiçe saymaktan vazgeçmeye ve krizin çözümüyle ilgili müzakereleri ciddiye almaya çağırdı.

Al Sani, Suriye konusundaki uluslararası soruşturma komisyonunun son raporunun, geçen nisan ayında İdlib’in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısından rejimin sorumlu olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Uluslararası toplumu, adalet ve Suriye’de suç işleyenlerin hesap vermesi ilkesini uygulamaya çağıran Al Sani, krizin çözümü ve siyasi geçişin sürdürülmesi için bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Al Sani, ülkesinin 2012 yılındaki Cenevre 1 görüşmeleri ile BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda siyasi çözüme varılmasını hedefleyen çalışmaları desteklediğini belirtti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerin Cenevre’dekilerin alternatifi olmadığını söyleyen Al Sani, Cenevre’deki müzakerelerin en kısa zamanda başlaması için çağrıda da bulundu.

Suriye’de savaşın tahrip ettiği altyapı ve kurumların yeniden inşası süreci için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Al Sani, bunun sürdürülebilir siyasi geçişe götürecek güvenilir bir siyasi süreci zorunlu kıldığı görüşünü aktardı.

Katar’ın, krizin başından bu yana Suriye’ye insani yardımlarını esirgemediğine değinen Al Sani, Suriye’ye komşu ülkelere de göçmenleri ağırladıkları için teşekkür etti ve uluslararası topluma bu ülkelere destek vermesi yönünde çağrı yaptı.