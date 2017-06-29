Katar Savunma Bakanı Ankara'da

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye, Ankara'ya geldi.

El-Atiye, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la bir araya gelecek.

Görüşmelerde 5 Haziran'dan bu yana devam eden Katar'a yönelik ambargoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.

Yeni Şafak