Katar Neden Tehdit Konseptinde?

Kenan Alpay, bugünkü yazısında Körfez’deki monarşiler tarafından Katar’ın neden tehlikeli göründüğüne dair bazı kısa tespitlere yer verdi.

“Amerika Körfez’de monarşilere muhtaç, Körfez’deki monarşiler de bekalarının teminatı için Amerika’ya muhtaçlar.” diyen Alpay, ABD’nin ve Körfez monarşilerinin özgün İslami hareketlerden kurtulmak, bu hareketlerin köklerini kazımak ve mümkün değilse bile onları etkisiz hale getirmek ortak paydasında buluştuklarına dikkat çekiyor.

Katar’ın stratejik değeri ve muazzam mevcut petrol ve doğalgaz kaynaklarına da dikkat çeken Alpay, bütün bunlarla birlikte Katar’ın bölgeyi etkileyen haber, fikir ve eleştiri üretimiyle öncelikli tehdit konseptinde değerlendirildiğine belirtiyor.

“Haber, fikir ve eleştiri meselesi hafife alınmasın.” diye yazan Alpay, bu hususun Katar’ın stratejik değeri ve petrol-doğalgaz kaynaklarından daha değerli ve etkili bir silah olduğuna işaret ediyor. Nitekim Suudi Arabistan ve Mısır’la eş zamanlı olarak İsrail’in hedefinde de El-Cezire’nin olması bu gerçeği gözler önüne seriyor.

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