Katar Krizinden Develer de Etkilendi!

Suudi Arabistan’ın, Katar’la yaşadığı diplomatik krizin ardından, Katarlı çiftçileri sınır dışı etmesi nedeniyle yüzlerce deve susuzluktan telef oldu.

İki ülke arasındaki sınırdan günde yalnızca birkaç yüz devenin geçişine izin verildi.

Suudi Arabistan topraklarında kalan develer de büyük ağıllara sürüldü ve 50 derece sıcaklıkta dışarıda bekletildi.

Sahipsiz Develer Ölüme Terk Edildi

Independent.co.uk internet sitesinde yer alan habere göre, bazı çiftçiler Ramazan Ayı’nda sahibi oldukları develeri tespit etmeye çalıştı.

Sahibi bulunmayan veya sahipleri ülkeden sınır dışı edilen develer de yol kenarında ölüme terk edildi.

“Yolda 100’den Fazla Deve Leşi Gördüm”

Said Al Hajari adlı bir çiftçi, “Çok üzücü, develer nereye gideceklerini bilemedikleri için çok yorgun düştüler.” dedi.

Çiftçi Hussein Al Marri de, “Suudi Arabistan’dan dönmüştüm. Ben de yolda 100’den fazla deve leşi, 100’den fazla sahipsiz deve ve koyun gördüm.” dedi.

12 Bin ila 15 Bin Deve Telef Oldu

Katar’da da Çevre Bakanı sınırı geçebilen 8 binden fazla deveye sığınak sağlayıp su ve yem verdi.

The Peninsula gazetesi Katar’da çok sayıda veteriner ve uzmanın develere yardım etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Körfez’deki kriz nedeniyle 12 bin ila 15 bin arası hayvanın telef olduğu bildiriliyor.

Kaynak: BBC Türkçe