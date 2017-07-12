Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf bin Ahmed Sani, Twitter üzerinden Arapça ve İngilizce paylaştığı iletilerde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Katar’a uyguladığı ambargoyu eleştirdi.

“Kirli kampanya, asılsız iddialar, yasa dışı ve âdil olmayan ambargo, ardından da gizli belgelerin sızdırılması (2013 Riyad Anlaşması ve 2014 Tamamlayıcı Anlaşması). Ne var ki Katar, kolay lokma değil, basit bir hedef de değil. Halklar cahil hiç değil.” ifadelerini kullanan Şeyh Seyf, ülkesinin ambargo karşısında dayanıklı olduğunu vurguladı.