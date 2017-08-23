Katar İle Türkiye Arasında İlk Direkt Deniz Yolu Hattı Açıldı

Katar hükümetine bağlı “Milaha” şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile Türkiye’deki İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, her 20-25 günde Türkiye’den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu kaydedildi.

“Milaha” Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan el-Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar’ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

el-Menai, ayrıca, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.