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  4. Katar İle Türkiye Arasında İlk Direkt Deniz Yolu Hattı Açıldı
Katar İle Türkiye Arasında İlk Direkt Deniz Yolu Hattı Açıldı

Katar İle Türkiye Arasında İlk Direkt Deniz Yolu Hattı Açıldı

Katar ile Türkiye’deki İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak.

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Katar hükümetine bağlı “Milaha” şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile Türkiye’deki İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, her 20-25 günde Türkiye’den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu kaydedildi.

Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan el-Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar’ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

el-Menai, ayrıca, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.

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