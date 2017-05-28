Katar ile Körfez Ülkeleri Arasında Siber Saldırı Krizi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamanın, Katar'ın, resmi haber ajansının sitesine siber saldırı düzenleyenler tarafından yapıldığını duyurmasının ardından çıkan kriz devam ediyor.

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA) sitesine siber saldırı düzenleyen ve henüz bilinmeyen bir grup tarafından söz konusu açıklamanın yapıldığını duyurmasına karşılık Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya isimli internet sitesinin herhangi bir siber saldırının olmadığını iddia etmesi üzerine ortaya çıkan kriz, yeni haber ve iddialarla medya üzerinden bölgedeki diğer ülkeler arasında yayılıyor.

Her geçen gün giderek diplomatik bir soruna dönüşen kriz, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yasaklanmasına neden oldu. Mısır ve Bahreyn de El Cezire ve Katar merkezli bazı yayın organlarını kendi ülkelerinde erişime engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yaşanan kriz, kimilerine göre, yeni Amerikan yönetiminin Ortadoğu vizyonu kapsamında yaşanan gelişmeler olarak yorumlanırken, kimilerine göre de ABD ile bağlarını yeniden güçlendiren Suudi Arabistan'ın bölgede kendi gücünü ve siyasetini hissettirmesi şeklinde değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'daki ABD-Körfez Ülkeleri ile ABD-İslam Ülkeleri zirveleri, terörle mücadele vurgusu ile sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan'daki zirvelerden hemen sonra da Hamas'ın sürgündeki eski liderine ev sahipliği yapan ve sık sık Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yardım etmekle suçlanan Katar aleyhinde yapılan haber kampanyası dikkati çekiyor.

AA