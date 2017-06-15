Katar ile Hindistan Arasında Yeni Deniz Yolu Hattı Açıldı

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Katar ile Hindistan arasında ürün sevkiyatının doğrudan gerçekleştirilmesi için yeni bir deniz yolu hattının açıldığı duyuruldu.

Yeni hat sayesinde Katar’daki Hamad Limanı ile Hindistan’daki Mundra ve Nhava Sheva limanları arasında deniz seferleri düzenleneceği kaydedildi.

Söz konusu hat üzerinden haftada bir kez cuma günleri sefer düzenleneceği belirtilen açıklamada, ilk sevkiyatta 710 konteynerin taşınacağı, ihtiyaca göre bu sayının artabileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye menşeli gemilerin Ruveys Limanı’nda karşılanması için bazı planların olduğu belirtildi. Rusya ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerle bu alanda yapılan anlaşmaların hatırlatıldığı açıklamada, Hamad Limanı’na doğrudan ulaşımı sağlayan hatların arttırılmasına ilişkin de bir planın olduğu kaydedildi.

Hamad Liman Müdürü Abdulaziz Yafii, gıda yardımı ve ihtiyaç duyulan ürünlerin yanı sıra projeler için gerekli mallar başta olmak üzere devletin gereksinimlerinin yüksek verimle yerine getirilmesi konusunda ülke limanlarının donanımlı ve hazır olduğunu söyledi.

Söz konusu deniz hatlarının açılışının, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn tarafından uygulanan, hava, kara ve deniz ambargosuyla mücadele kapsamında hızlandırıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: QNA, AA