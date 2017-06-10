Katar: Hamas Bir Direniş Hareketidir

Katar Dışişleri Bakanı Eş-Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Âl Sani, İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın Filistin safını birleştirmek isteyen bir direniş hareketi olduğunu belirterek, onun asla bir terör örgütü olmadığını söyledi.

Eş-Şeyh Muhammed, RT Arabic (Russia Today’in Arapça kanalı) kanalına yaptığı açıklamada, Katar’a yöneltilen suçlamaların hâlâ netlik kazanmadığını belirterek “Katar Husilere, İhvan’a, Hizbullah’a ve El-Kaide’ye nasıl aynı anda yardım edebilmektedir?” dedi.

Bu suçlamaların asılsız olduğunu hatırlatan Katar Dışişleri Bakanı, Kuveyt Emirinin arabuluculuğunu takdir ettiklerini ifade etti.

Komşularıyla krizi tırmandırma niyetinde olmadıklarını ve bütün sorunları Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde çözmek istediklerini belirten Eş-Şeyh, Amerika ile ilişkilerinin iyi olduğunu, Amerika Başkanı Trump’ın asılsız suçlamalarda bulunan Arap liderlerin tutumunu benimsemesine şaşırdıklarını söyledi.

Katar yetkilisi ayrıca, ülkesinin İran ile olumlu bir ilişkisinin olmadığını, ülke olarak Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

El-Cezire Televizyonuna da değinen Eş-Şeyh “El-Cezire’nin geleceğini hiçbir tarafla tartışmayacağız. Bu bir iç meseledir. Hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyiz” dedi.