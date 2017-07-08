Katar: Gazze’nin Yeniden İmarını Durmaksızın Devam Ettireceğiz

Bütün baskı, tehdit ve şantajlara rağmen Filistin halkının yanında tavır almaya devam eden Katar’ın Gazze’nin yeniden imarını takiple görevlendirdiği Büyükelçi Muhammed El-Imadi, Katar’ın Filistin halkını yalnız bırakmayacağını belirterek, Gazze’nin yeniden imarını durmaksızın sürdüreceklerini söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin bildirdiğine göre Katarlı Büyükelçi Muhammed El-Imadi, yardımcısı Halid El-Hardan ile birlikte birkaç günlük ziyaret için Beyt Hanun (Erez) Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yaptı.

Gazze’nin İmarı İçin Katar Komitesi, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Âl Sani’nin Gazze’nin yeniden imarı için tahsis ettiği 407 milyon dolarlık yardımla bir dizi projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Konuttan hastanelere, okullardan alt yapıya kadar birçok alanda çalışan komite, Katar’ın gönderdiği yardımları projelere dönüştürüyor.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne bilgi veren güvenilir kaynaklar, Katarlı Büyükelçi El-Imadi’nin yapımı devam eden projeleri denetlemek için geldiğini, yeni projeleri başlatıp başlatmayacağının ise henüz bilinmediğini ifade etti.

Katarlı büyükelçinin Gazze ziyaretinin Körfez krizinden sonra bölgeye yaptığı ilk ziyaret olduğu kaydedildi.

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