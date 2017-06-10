Katar, Gazze Halkı Nezdinde “Hayır Katarı”dır

“Hayır Katarı”… Bu ifade Gazze halkının kendisini unutmayan, yardımına koşan, savaşta ve savaştan sonra yaralarını sarmaya çalışan, imkânlarının bir kısmını kendisiyle paylaşan, sıkıntılarını azaltmaya çalışan ve Gazze halkına daha iyi gelecek için çaba gösteren Katar için söyledikleri ifade…

Filistin halkına hayır elini uzatan Katar, bir an olsun Gazze’yi yalnız bırakmadı. Karanlığa boğulan Gazze’yi aydınlatmak için yakıt gönderen Katar, sorunu kökünden çözmek için de bir dizi öneride bulunmuştu. Yine savaş sonucu evsiz ve barksız kalan binlerce Gazzelinin barınması için Hamad Sitesi adında devasa bir projeyi hayata geçirdi. Savaşta organlarını kaybeden ve psikolojik olarak sarsılan Filistinliler için de Gazze’de Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi kurdu. Bunlar, Katar’ın Filistin halkına ve özellikle kuşatma altında bulunan Gazze halkına sunduğu onlarca yardım ve iyilik projesinden birkaçıdır.

Filistin halkına yardım eden, onun yanında duran, başkası ondan vazgeçerken rol üstlenen, başkası deve kuşu misali başını kuma gömenlerin aksine başını dik tutan Katar bugün boykot edilmekte, dışlanmakta ve ambargoya tabi tutulmaktadır. Katar’ın Gazze temsilcisi Muhammed El-İmadi Gazze sokaklarını ve mahallelerini Doha’nın Kornişi’ni bildiğinden çok daha iyi bilmektedir.

FİEM