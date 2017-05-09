Katar Emiri İsmail Heniyye'yi Kutladı

Heniyye'nin ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde iki lider Filistin halkının karşı karşıya olduğu tehditler ile siyasi gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri'nin görüşmede ülkesinin Filistin davasına desteğinin ve Filistin halkının birlik ve bütünlüğünü sağlaması için harcadığı çabaların devam edeceğini bildirdiği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Es-Sani de Pazar günü Heniyye'yi telefonla arayarak Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkanı seçilmesini kutlamıştı.

Hamas, geçtiğimiz Cumartesi günü hareket içi seçimlerin tamamlandığını ve 1996'dan bu yana Halid Meşal tarafından yürütülen Siyasi Birim Başkanlığı görevine İsmail Heniyye'nin seçildiğini açıkladı.

FİEM