Katar Ekonomisi Ablukaya Direnecek Güçte

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler’in Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesi tüm dünya ekonomisinde ciddi bir etkiye neden oldu.

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde büyük yatırımlara imza atan Katarlılar Türkiye’de son yıllarda çoğu yatırımın arkasındalar.

2015 yılından itibaren Katarlıların Türkiye’de aldıkları kritik şirketler içinde ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC ile Boyner’deki ortaklıklar geliyor.

TÜRKİYELİLER İNŞAAT YAPIYOR

Türkiye Katar’da ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Türkiyeli müteahhitlerinin Katar pazarına 2000 yılında adım attığını belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Katar’ın Türkiyeli inşaat şirketleri açısından önemli ve yüksek potansiyele sahip bir pazar olduğunu dile getirdi.

2017 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar Türkiyeli şirketlerin Katar’da toplam 14.2 milyar dolar tutarında 128 proje üstlendiğini belirten Yenigün, “Söz konusu projeler içinde STFA ve Yapı Merkezi’nin yabancı ortaklarıyla birlikte üstlendiği 4.4 milyar dolarlık Doha metrosu başta olmak üzere ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım ve konaklama inşaatlarıdır” dedi. Katar, 2022 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak.