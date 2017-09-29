Katar Dışişleri Bakanı: Karadavi'yi Teslim Etmeyeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) çekilmesinin söz konusu olmadığını ve Körfez güvenliğine önem verdiğini belirtti.

AA'nın Katar'ın Eş-Şark gazetesine dayandırdığı habere göre, Fransız gazetelerinin temsilcileriyle biraraya gelen Al Sani, "KİK, önemlidir ve bölgede istikrarın kaynağıdır. Katar'ın KİK'ten çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Al Sani, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin Mısır'a teslimi konusunda yöneltilen soruyu ise "Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz. Çünkü o, yetmişli yıllardan bu yana bir Katar vatandaşı ve terörist değil. Kendisine ait bakış açısı olan siyasi bir muhalif sadece." şeklinde yanıtladı.

Katar'ın Mısır ile bazı KİK ülkeleri gibi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör listesine almadığını belirten Al Sani, ülkeleri tarafından talep edilmelerine rağmen bu kişilerin Katar'da kalmasına izin verme nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu kişilerin ülkemizde bulunuşu siyasi muhalif olmaları nedeniyledir. Sadece Mısır'dan değil, başka ülkelerden de siyasi muhalifler burada yaşıyor. Biz bu kişilerin Katar'da siyasi faaliyetlerde bulunmasına ve Katar'ı ülkelerini kötülemek ve saldırmak için kullanmalarına izin vermiyoruz."