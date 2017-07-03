Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Talep Listesine Cevabını İletti

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin ülkesinin, ambargo uygulayan dört ülkenin daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yanıtını Kuveyt'e teslim ettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi Havalli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.

Al Sani, bir saatten fazla süren görüşmede ülkesinin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın sunduğu talep listesine yönelik cevabini, Kuveyt Emiri Sabah'a teslim ettiği kaydedildi.

Kuveyt Emiri'nin arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın yanıtına dair ayrıntıları paylaşmadı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

AA