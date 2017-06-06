Katar Diplomatik Krizi: Bütün Gelişmeler
Bahreyn'in Katar ile diplomatik ilişkilerini askıya almasından itibaren diğer ülkelerin tutum ve kararları ile ekonomik ve siyasi gelişmeleri kapsayan yaşanan tüm gelişmeler.
HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün
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12:20 - Suudi Arabistan, Katar Havayolları’nın lisansını askıya aldı
- Suudi basınına göre, Suudi Arabistan'daki taşımacılık yetkilileri Suudi Arabistan'da faaliyet gösterebilmek için gerekli olan ve Katar Havayolları’nın da sahip olduğu lisansı iptal etti.
- Yetkililer ayrıca, Katar Havayolları’na ait Krallık’ta bulunan tüm ofisleri kapatmaya karar verdiler.
11:50 – Katar’ın spor kanalı beIN Birleşik Arap Emirlikleri'nde engellendi
- Yetkililer ve telekomünikasyon şirketleri daha ayrıntılı bilgi vermedi. BeIN, 2013'te Al Jazeera'nın spor kanallarını satın almıştı.
11:20 - Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile olan bağlarını onarmadan önce teminat talep ediyor
- BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Twitter'da yaptığı açıklamada "Anlaşmalarımız kesildikten sonra, güveni yeniden kurmak için garantili bir yol haritasına ihtiyacımız var" dedi.
- Gargash, Salı günü erken saatlerde attığı bir dizi tweette Doha’nın "para, medyai partizanlık ve aşırılıkçılığa" döndüğünü iddia etti. Katar iddiaları reddetti.
10:00 - Katar Borsası % 2.7 yükseldi
- Katar Borsası, bir önceki gün düşüş gösterdikten sonra salı günü erken saatlerde tekrar toparlandı.
- Katar Borsa endeksi, yarım saatlik işlemden sonra yüzde 2.7 arttı; borsa, pazartesi günü yüzde 7,3 oranında düşmüştü.
09:20 - Katar'ın alüminyum ihracatı engellendi
- Norveçli Norsk Hydro şirketi, Katar'daki Qatalum metal tesislerinden yaptığı alüminyum ihracatının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından engellendiğini açıkladı.
- Norsk Hydro, Asya, Avrupa ve Amerika'daki müşterilere yıllık 600.000 tondan fazla birincil alüminyum üreten Qatalum ortak girişiminde yüzde 50'lik bir hisseye sahip.
- Natalk Hydro, "Qatalum'un gönderilerinin çoğu, BAE'deki büyük Jebel Ali limanından geçiyor ancak bu liman, Katar'ın tüm gönderileri için Salı sabahı kapanacak gibi görünüyor" dedi.
8:23 - Katar Havayolları BAE, Mısır ve Bahreyn uçuşlarını erteliyor
- Katar Havayolları, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuşlarını Salı gününden itibaren yeni bir bildirime kadar iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketi, Suudi Arabistan'a uçuşları askıya almasından bir gün sonra web sitesinde açıklama yaptı.
- Şirket, 5 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında bu dört ülkeden herhangi birine yönelik satın alınan Katar Havayolları biletine sahip olan yolcuların, uçuşlarını gidiş tarihinden itibaren 30 güne kadar yeniden düzenlemelerine izin verdiğini açıkladı.
- Katar Havayolları, etkilenen ülkelerdeki ofislerinin yeni bir duyuruya kadar normal şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.
08:00 - Erdoğan gerginliği azaltmak için görüşmelerde bulundu
- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerginliği azaltmak için Katar, Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
- Kaynaklara göre, "Bölgesel barış ve istikrarın ve mevcut tansiyonun düşürülmesi için diplomasi ve diyaloga odaklanmanın öneminin müzakerelerde altı çizildi."
01:30 - Katar'ın Dışişleri Bakanı röportajı
- Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Tani, El Cezire'ye "Katar devletinin stratejik seçimi, herhangi bir anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmektir" dedi.
- El Tani, El Cezire’ye verdiği röportajda "Bu tırmanışın sebepleri ile ilgili olarak, dürüst olmak gerekirse, bu krizin gerçek nedenlerinin olup olmadığını bilmiyoruz" diye konuştu.
- En son Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında ya da Amerikanİslam-Arap zirvesinde "herhangi bir kriz belirtisi yoktu".
- Kuveyt emirinin Salı günü "krizi içeriği” ne yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.
- Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani, durumu çözmek için Salı günü ülkeye bir konuşma yapacak.
- KİK’in geleceği konusunda büyük bir soru işareti bulunduğunu da sözlerine ekledi.
- "Körfez medyasında görülmemiş bir tırmanış yaşandı ancak Katar bu tırmanışbaşka bir tırmanışla cevap vermedi".
22:40 - Kuveyt kısıtlamaya çağırıyor
- Kuveyt'in Emiri Şeyh Sabah elAhmed el-Sabah, devlete bağlı KUNA isimli haber ajansının verdiği bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani'yi çağırdı ve "Körfez'deki durumu kontrol altına almak için herhangi bir önlem alınmadı" dedi.
20:30 - Türkiye Körfez’deki gerginliği çözmeye çalışıyor
- Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ve komşuları arasındaki diplomatik gerginliği çözme çabalarına "aktif olarak katıldığını" söyledi.
20:00 - ABD askeri değişikliği için "plan yok"
- ABD Ordusu Merkez Komutanlığı, Körfez diplomatik krizinin ortasında "Katar'daki duruşumuzu değiştirme planımız yok" dedi. Binbaşı Adrian J. T RankineGalloway, ABD askeri uçaklarının Afganistan, Irak ve Suriye'deki görevlerini Katar'ın Al-Udeyd hava üssünden sürdüreceğini söyledi.
19.30 - Mısır hava sahası Salı sabahı kapanacak
- Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkenin hava sahasının Salı 04:00’ten (GMT) itibaren Katar uçuşlarına kapalı olacağını açıkladı.
18:30 - İsrail Katar karşıtı hamlelere övgüde bulundu
- İsrail savunma bakanı Avigdor Lieberman, "Bunun teröre karşı mücadelede çok sayıda işbirliği imkânı açtığından şüphe yok" diyerek Katar aleyhinde alınan tedbirleri övdü.
18:25 - Suudi El Cezire bürosunu kapattı
- Suudi Arabistan devlet medyasının haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi El Cezire’nin yerel bürosunu kapattı.
17:40 - Suudi limanları Katar gemilerine izin vermiyor
- Suudi Arabistan Limanları Yetkilisi, nakliye acentelerine, Katar bayrakları taşıyan gemileri veya Katar şirketlerine veya şahıslara ait gemilerine sahip olanların limanları kullanamayacağını bildirdi.
17:10 - Mısır, hava ve deniz bağlantılarını askıya aldı
- Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Katar ile olan hava ve deniz bağlantılarını, ulusal güvenliği gerekçe göstererek askıya aldığını açıkladı.
16:40 - Türkiye 'üzüntü' bildirdi
- Ankara 'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin anlaşmazlıkların yönetilebilir bir seviyeye getirilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
- Çavuşoğlu ayrıca: "Türkiye Körfez ülkeleri arasındaki birliği ve tekliği kendi birliği olarak görüyor" dedi.
16:00 - İran'dan gelen gıda '12 saat içinde ulaşabilir'
- Tarım ürünleri ihracatçıları sendikası başkanı Reza Nourani, İran'dan yola çıkan gıda gönderilerinin 12 saat içinde Katar'a ulaşabileceğini söyledi.
15:30 - Birleşik Arap Emirlikleri limanı Katar'a bağlı olan gemileri geri çevirdi
- BAE'nin Fujairah Limanı, Katar bayraklı veya Katar'dan gelen hiçbir geminin geminin limana yanaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
15:30 - İran, diyalog çağrısında bulundu
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Gasemi, bakanlığın internet sitesinde, arasında tartışma bulunan ülkeler arasında "açık ve net diyalog" çağrısında bulundu. İran, Arap Körfezi komşuları arasındaki artan gerginliklerin bölgede bulunan herkesin çıkarını tehdit ettiğini söyledi.
15:15 - Maldivler Katar ile ilişkileri kesiyor
- Maldivler karara "teröre ve aşırılığı cesaretlendiren faaliyetlere karşı kesin bir muhalefet" sebebini gösterdi.
15:10 - Mısır büyükelçisini geri çağırıyor
- Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'deki Katar büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat içinde verildiğini ve Doha'daki Mısır büyükelçisine iki gün içinde eve dönmesinin emredildiğini açıkladı.
14:50 - Libya'daki Haftar hükümeti, Katar ile olan ilişkilerini kesti
- Libya'daki üç rakip hükümetten biri olan Halife Haftar liderliğindeki hizip, Katar ile ilişkileri keseceğini açıkladı.
- Haftar'ın dışişleri bakanı, Katar'ı "terörizme yataklık" ile suçluyor.
14:00 - Suudi Arabistan, Katar sınırını kapattı
- Suudi Ulaştırma Kurumu, Katar’ın kara ve deniz yoluyla ile olan sınırlarının kapanmasını hızlı bir şekilde onayladı.
13:30 - Suudi sınırında kuyruk
- Kamyonların, geçişe izin verilmemesi üzerine Suudi Arabistan'daki Katar sınırında kuyruk oluşturduğu öğrenildi.
13:20 - FIFA'dan güncellemeler
- Futbolun dünya yönetim konseyi "Katar ile düzenli temas" halinde kalındığını açıkladı.
- FIFA, "2022 Katar Yerel Organizasyon Komitesi ve 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili olmak üzere Eski Eserlerle İlgili Konularda Üst Komite" ile konuşulduğunu söyleyen kısa bir açıklama yaptı.
- Açıklamada: "Şimdilik herhangi bir yorumumuz yok" dendi.
13:15 - Arabia Havayolları uçuşları Salı gününden itibaren askıya alındı
- Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düşük maliyetli bir havayolu şirketi olan Arabia Havayolları, giderek büyüyen diplomatik kriz nedeniyle Emirates havayollarıyla birlikte Katar uçuşlarının ertelendiğini söyledi.
- Arabia Havayolları, uçuşları "daha sonraki bildirime kadar" Salı günü askıya alınacağını açıkladı.
12:10 - Suudi Arabistan Havayolları, uçuşları Pazartesi gününden itibaren askıya alındı
- Suudi Arabistan Havayolları, Katar'ın başkenti Doha'ya olan uçuşları askıya alındığını açıkladı.
- Saudia olarak da bilinen havayolu şirketi, ayrıntılı açıklama yapmadan Pazartesi sabahı uçuşların durdurulacağını açıkladı.
11:05 - FlyDubai Havayolları uçuşları Salı'dan itibaren iptal edildi
- Dubai'nin düşük ücretli uçuş şirketi FlyDubai, Katar ile diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik anlaşmazlık sebebiyle Katar uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.
- Şirket, Pazartesi ve Salı gününden başlayarak tüm uçuşların askıya alındığını söyledi. Açıklamada ayrıntılara yer verilmedi.
- FlyDubai'nin kararı, Emirates ve Etihad havayolu şirketlerinin Doha uçuşlarını iptal etmesinin ardından geldi.
10:45 - Yemen Katar ile olan bağları kesti
- Yemen'in uluslararası alanda kabul gören hükümeti Katar ile olan ilişkilerini kesti ve Suudi liderliğindeki koalisyonun Katar'ın Yemen'deki Houthis savaşına katılım kararını desteklediğini açıkladı. Katar, Mart 2015'ten bu yana koalisyonun bir parçası idi.
- Cumhurbaşkanı Abid Rabbo Mansur Hadi hükümeti, Katar’ın Yemendeki aşırı gruplar ile kısmen bağları olduğunu iddia ederek "legal hükümeti destekleyen ülkelerin hedefleriyle çelişmek" sebebiyle bu kararın alındığını açıkladı.
10:20 - Emirates uçuşları Salı'dan itibaren iptal edildi
- Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, giderek artmakta olan diplomatik kırılmanın ortamında olunması sebebiyle Katar'a olan uçuşların askıya alındığını açıkladı.
- Emirates, uçuşların Salı gününden başlayarak bir sonraki bildirime kadar askıya alınacağını açıkladı.
10:00 - ABD KİK’e birlik çağrısında bulundu
- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Sidney'de gazetecilere verdiği demeçte, "KİK'in birleşik bir cephe olarak kalması önemlidir" dedi.
- Tillerson, terörle mücadelede herhangi bir çatlak beklenmediğini söyledi.
- Katar, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.
09:55 - Katar’ın resmi tepkisi
- Katar, dört Arap ülkesinin de diplomatik ilişkileri kesmesi için "meşru bir gerekçesi olmadığını" söyledi.
- Katar ayrıca, kararın "egemenliğinin ihlali" olduğunu ve vatandaşlarına onları etkilemeyeceğini söylediğini belirtti.
08:35 - Etihad Havayolları Salıdan itibaren uçuşlarını erteliyor
- Abu Dhabi merkezli havayolu şirketi Etihad, 6 Haziran'dan itibaren "yeni bir duyuruya kadar" Katar seferlerini askıya aldığını açıkladı.
- Etihad, son uçuşlarının Salı sabahının erken saatlerinde olacağını söyledi.
- Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen havayolu firması Etihad karar için herhangi bir neden vermedi.
06:10 – BAE ve Mısır, Katar ile ilişkileri kesiyor
- Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar ile diplomatik ilişkileri kesiyor.
- Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Mısır, devlete ait haber ajansları üzerinden birkaç dakika arayla bildirimlerde bulundu.
06:00 – Suudi Arabistan, Katar ile ilişkileri kesti
- Suudi Arabistan, Katar ile diplomatik ilişkileri kesmekte olduğunu ve Katar'ın birliklerini Yemen'de sürmekte olan savaştan çektiğini açıkladı.
- Suudi Arabistan, devlet tarafından işletilen Saudi Basın Ajansı aracılığıyla Pazartesi günü erken saatlerde bu duyuruyu yaptı.
- Katar ve Körfez Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlık, son zamanlarda Katar'ın devlet tarafından işletilen haber ajansının devre dışı bırakılmasıyla arttı.
5:50 (Pazartesi) - Bahreyn Katar ile ilişkileri kesiyor
- Bahreyn, Körfez Arap ülkeleri arasında derinleşen kırılganlık ortamında Katar ile diplomatik ilişkileri kesmekte olduğunu açıkladı.
- Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı bildiride, Katar'ın başkenti Doha'dan 48 saat içinde diplomatik misyonunu geri çekeceğini ve Katar'ın tüm diplomatlarının aynı dönemde Bahreyn'den ayrılması gerektiğini söyledi.
El Cezire İngilizce'den tercüme edilmiştir.
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