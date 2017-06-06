Katar Diplomatik Krizi: Bütün Gelişmeler

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

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12:20 - Suudi Arabistan, Katar Havayolları’nın lisansını askıya aldı

Yetkililer ayrıca, Katar Havayolları’na ait Krallık’ta bulunan tüm ofisleri kapatmaya karar verdiler.

Yetkililer ayrıca, Katar Havayolları’na ait Krallık’ta bulunan tüm ofisleri kapatmaya karar verdiler.

Suudi basınına göre, Suudi Arabistan'daki taşımacılık yetkilileri Suudi Arabistan'da faaliyet gösterebilmek için gerekli olan ve Katar Havayolları’nın da sahip olduğu lisansı iptal etti.

Suudi basınına göre, Suudi Arabistan'daki taşımacılık yetkilileri Suudi Arabistan'da faaliyet gösterebilmek için gerekli olan ve Katar Havayolları’nın da sahip olduğu lisansı iptal etti.

11:50 – Katar’ın spor kanalı beIN Birleşik Arap Emirlikleri'nde engellendi

Yetkililer ve telekomünikasyon şirketleri daha ayrıntılı bilgi vermedi. BeIN, 2013'te Al Jazeera'nın spor kanallarını satın almıştı.

Yetkililer ve telekomünikasyon şirketleri daha ayrıntılı bilgi vermedi. BeIN, 2013'te Al Jazeera'nın spor kanallarını satın almıştı.

11:20 - Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile olan bağlarını onarmadan önce teminat talep ediyor

Gargash, Salı günü erken saatlerde attığı bir dizi tweette Doha’nın "para, medyai partizanlık ve aşırılıkçılığa" döndüğünü iddia etti. Katar iddiaları reddetti.

Gargash, Salı günü erken saatlerde attığı bir dizi tweette Doha’nın "para, medyai partizanlık ve aşırılıkçılığa" döndüğünü iddia etti. Katar iddiaları reddetti.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Twitter'da yaptığı açıklamada "Anlaşmalarımız kesildikten sonra, güveni yeniden kurmak için garantili bir yol haritasına ihtiyacımız var" dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Twitter'da yaptığı açıklamada "Anlaşmalarımız kesildikten sonra, güveni yeniden kurmak için garantili bir yol haritasına ihtiyacımız var" dedi.

10:00 - Katar Borsası % 2.7 yükseldi

09:20 - Katar'ın alüminyum ihracatı engellendi

Natalk Hydro, "Qatalum'un gönderilerinin çoğu, BAE'deki büyük Jebel Ali limanından geçiyor ancak bu liman, Katar'ın tüm gönderileri için Salı sabahı kapanacak gibi görünüyor" dedi.

Natalk Hydro, "Qatalum'un gönderilerinin çoğu, BAE'deki büyük Jebel Ali limanından geçiyor ancak bu liman, Katar'ın tüm gönderileri için Salı sabahı kapanacak gibi görünüyor" dedi.

Norsk Hydro, Asya, Avrupa ve Amerika'daki müşterilere yıllık 600.000 tondan fazla birincil alüminyum üreten Qatalum ortak girişiminde yüzde 50'lik bir hisseye sahip.

Norsk Hydro, Asya, Avrupa ve Amerika'daki müşterilere yıllık 600.000 tondan fazla birincil alüminyum üreten Qatalum ortak girişiminde yüzde 50'lik bir hisseye sahip.

Norveçli Norsk Hydro şirketi, Katar'daki Qatalum metal tesislerinden yaptığı alüminyum ihracatının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Norveçli Norsk Hydro şirketi, Katar'daki Qatalum metal tesislerinden yaptığı alüminyum ihracatının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından engellendiğini açıkladı.

8:23 - Katar Havayolları BAE, Mısır ve Bahreyn uçuşlarını erteliyor

Katar Havayolları, etkilenen ülkelerdeki ofislerinin yeni bir duyuruya kadar normal şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Katar Havayolları, etkilenen ülkelerdeki ofislerinin yeni bir duyuruya kadar normal şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Şirket, 5 Haziran 6 Temmuz tarihleri ​​arasında bu dört ülkeden herhangi birine yönelik satın alınan Katar Havayolları biletine sahip olan yolcuların, uçuşlarını gidiş tarihinden itibaren 30 güne kadar yeniden düzenlemelerine izin verdiğini açıkladı.

Şirket, 5 Haziran 6 Temmuz tarihleri ​​arasında bu dört ülkeden herhangi birine yönelik satın alınan Katar Havayolları biletine sahip olan yolcuların, uçuşlarını gidiş tarihinden itibaren 30 güne kadar yeniden düzenlemelerine izin verdiğini açıkladı.

Katar Havayolları, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuşlarını Salı gününden itibaren yeni bir bildirime kadar iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketi, Suudi Arabistan'a uçuşları askıya almasından bir gün sonra web sitesinde açıklama yaptı.

Katar Havayolları, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuşlarını Salı gününden itibaren yeni bir bildirime kadar iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketi, Suudi Arabistan'a uçuşları askıya almasından bir gün sonra web sitesinde açıklama yaptı.

08:00 - Erdoğan gerginliği azaltmak için görüşmelerde bulundu

Kaynaklara göre, "Bölgesel barış ve istikrarın ve mevcut tansiyonun düşürülmesi için diplomasi ve diyaloga odaklanmanın öneminin müzakerelerde altı çizildi."

Kaynaklara göre, "Bölgesel barış ve istikrarın ve mevcut tansiyonun düşürülmesi için diplomasi ve diyaloga odaklanmanın öneminin müzakerelerde altı çizildi."

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerginliği azaltmak için Katar, Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerginliği azaltmak için Katar, Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

01:30 - Katar'ın Dışişleri Bakanı röportajı

Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Tani, El Cezire'ye "Katar devletinin stratejik seçimi, herhangi bir anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmektir" dedi.

El Tani, El Cezire’ye verdiği röportajda "Bu tırmanışın sebepleri ile ilgili olarak, dürüst olmak gerekirse, bu krizin gerçek nedenlerinin olup olmadığını bilmiyoruz" diye konuştu.

En son Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında ya da Amerikanİslam-Arap zirvesinde "herhangi bir kriz belirtisi yoktu".

Kuveyt emirinin Salı günü "krizi içeriği” ne yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani, durumu çözmek için Salı günü ülkeye bir konuşma yapacak.

KİK’in geleceği konusunda büyük bir soru işareti bulunduğunu da sözlerine ekledi.