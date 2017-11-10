Katar: BM'de Acil Reform Yapılması Şart

Katar, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen reforme edilmesi çağrısında bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, BM Katar Daimi Temsilciliği İkinci Genel Sekreteri Talal Al Halife, BM Genel Kurulunda düzenlenen "BM Güvenlik Konseyinde Adil Temsilcilik ve Üyelerinin Artırılması" başlıklı oturumda konuştu.

BM'de acilen kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulunan Al Halife, Katar'ın BM'nin reforme edilmesi için üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Al Halife, "Kararların zamanında alınabilmesi, hesap verilebilir ve etkin bir yapıya ulaşılması için reform zaruri. BM'nin kapsamlı bir şekilde reforme edilmesi için başarıya giden yol öncelikli olarak Güvenlik Konseyinin reforme edilmesinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Reform sürecinde temel konunun "veto hakkı" olduğunu ifade eden Al Halife, savaş, soykırım ve ırkçılık gibi büyük suçlarda bu hakkın kullanımının sınırlandırılması ya da çekimser oy kullanılması gerektiğini vurguladı.