Katar, Avustralya'dan 32 Bin Büyükbaş Hayvan İthal Etti

Katar Liman İşletmeciliği Şirketi (Mwani Katar), Avustralya'dan 32 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini duyurdu.

Katar, Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen'in uyguladığı ablukayla mücadele etmek için tedbir almaya devam ediyor.

Mwani Katar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 bin büyükbaş hayvan taşıyan Avustralya bandıralı bir geminin başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamad Limanı'na ulaştığı duyuruldu. Twitter hesabında, geminin limana varışı ile hayvanların tırlara yüklenişini gösteren videolar da yayınlandı.

Katar, geçen pazar Umman'ın Sohar Limanı, dün de Hindistan'daki "Mundra" ve "Nhava Sheva" limanları ile Hamad Limanı arasında doğrudan denizyolu taşımacılığına yönelik yeni hatların açıldığını duyurmuştu. Katar'ın kısa süre içinde Hamad ile Umman'daki Salalah limanları arasındaki yeni bir hat açması bekleniyor.

Söz konusu deniz hatlarının açılışının, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn tarafından uygulanan hava, kara ve deniz ambargosuyla mücadele kapsamında hızlandırıldığı ifade ediliyor.

AA