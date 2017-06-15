Katar Ablukasıyla Hamas'ın Boğulması Hedefleniyor

Star gazetesinde konuyla ilgili iddiaların yer aldığı haber şöyle:

Katar Ablukasıyla Hamas Boğuluyor

Körfez ülkeleri ve darbeci Sisi Mısır’ının başı çektiği Katar ablukası, Gazze’deki Hamas direnişini boğma ve Filistin’i İsrail ile göstermelik bir barışa zorlama projesine döndü. Körfez ülkeleri, Katar’ı sıkıştırmak için sözde terör listesine aldıkları Hamas’ı, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi eliyle zorlamaya başladı. İlk adımda, Batı Şeria’daki Filistin yönetimi, Katar ablukasıyla eş zamanlı olarak Gazze’nin elektriğini kesti ve Hamaslı esir yakınlarının maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Abbas’a bağlı Filistin İstihbarat Şefi Mecid Farac da ortaya çıkan ayrışmayı ve hedefi özetlercesine; Körfez’deki Katar krizinin aktörleri arasında yer alan Hamas’ı hedef aldı ve “Filistin Devleti Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın yanındadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sisi rejimine bağlı Kuzey Sina’daki kolluk kuvvetleri Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan tünellerden birini daha yıktı. Gazze’de tüm bunlar gerçekleşirken, Kahire’deki bir toplantı, Hamas’ın neden sıkıştırıldığını gözler önüne serdi.

DAHLAN DA GÖRÜŞMEDE

El Cezire’nin haberine göre, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın önderliğinde Kahire’ye giden heyete Fetih’le hemen barışma çağrısı yapıldı. Mısırlı yetkililer Hamas’a tasfiye olmaması için bir an önce masaya oturma önerisinde bulundu. Toplantıda Fetih yetkilisi ve Katar’a yönelik ablukada büyük payı olan Muhammed Dahlan da yer aldı. Eşark el Evsat’ın haberine göre, Kahire’de Mısırlı yetkililerle güvenlik konularını görüşen Hamas delegasyonunun; toplantının ardından alınan karara göre, sınırda Hamas ve İslami Cihat savaşçılarının nöbetleri sıklaştırdığı görüldü. Konu hakkında açıklama yapan Hamas’ın İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ayad El Bazam, “Mısır’la olan güney sınırı güvenliğimiz için öncelikli. Oradan hiçbir tehdit gelmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

SİSİ: “ABLUKAYA TÜRKİYE DE DAHİL EDİLSİN”

Mısır’ın darbeçi lideri Sisi, Körfez ülkelerinden Katar’a uygulanan ablukaya Türkiye’nin de dahil edilmesini istedi. New Arab’ın haberine göre Bahreyn Kralıyla önceki gün bir araya gelen Sisi, Doha’ya yönelik baskıların başarılı olduğunu iddia etti ve Ankara’nın da karşı cepheye dahil edilmesini talep etti. Ayrıca Mısır’da rejim, muhalefetin yoğun protestosuna rağmen egemenliği altındaki Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan’a vermeyi parlamentoda onayladı.

Olası iki senaryo

El Cezire’ye göre bundan sonra iki senaryo öngörülüyor. Birincisi Hamas’ın taviz vermeyerek Fetih ile Abbas’a savaş açması. Fakat bu ihtimal Hamas’ı kısıtlayacağı ve dünyanın gözünde ‘terörist’ olarak göstereceği için çok mümkün gözükmüyor. İkincisi ise Hamas’ın anlaşmayı kabul ederek Abbas ile masaya oturması. Bu durumda Filistin Devleti’nin güvenlik güçlerinin Gazze’ye geri dönmesi bekleniyor. Bu da Hamas direnişinin etkisini azaltacak.