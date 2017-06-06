Katar Ablukasının Arkasında ABD Olduğu Anlaşıldı

HAKSÖZ-HABER

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlarda bulundu.

Trump, Twitter mesajında, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin sonuç verdiğini görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terör korkusunun sonunun başlangıcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, bugün sabah saatlerindeki paylaşımında da, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" değerlendirmesini yapan Trump, aynı gün içinde ikinci kez Katar'ı suçladı.

Trump bu değerlendirmesiyle Katar’a yönelik ablukanın arkasındaki asıl aktörü de ortaya koymuş oluyor!