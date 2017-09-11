Katar Ablukasına Destek Vermeyen İki Alim Suud Rejimi Tarafından Tutuklandı!

HAKSÖZ-HABER

Suudi Arabistan’dason 24 saat içerisinde aralarında 2 alimin de olduğu 22 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Tutuklananların alim, veliaht soyundan prensler, gazeteciler, aktivistler ve Katar ile ilişkilerin düzelmesi konusunda görüş bildiren sivillerin olduğu söyleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre tutuklananlar arasında Şeyh Selman El-Avde ve Şeyh İved El-Karni isimli iki alim de var. Şeyh Selman El-Avde ve Şeyh İved El-Karni Suudi Arabistan’ın Katar ablukası ve İhvan-ı Müslimin gibi İslami hareketlere dönük tutumunu tasvip etmiyorlardı.