Katar Ablukası Kahramanmaraş’ta Telin Edildi!

Kahramanmaraş Platformu üyeleri Ulu Cami meydanında bir araya gelerek Katar’da emperyalist zorbalar ve onların figüranlarının uydurma sebeplerle ortaya koyduğu ambargoya karşı tek yürek oldu.

Programda söz alan Özgür-Der temsilcisi Celal Kurşun, “Katar’a uygulanan bu yıldırma politikaları Ümmet bilinci ile bertaraf edilecektir. Bizler Türkiyeli Müslümanlar olarak orta doğu coğrafyalarının başına getirilen kukla yöneticilerine ve onların sahipleri emperyalist güçlere karşı her zaman Katarlı kardeşlerimizin yanında olacağız. İçlerinde Yusuf el Karadavi’nin de bulunduğu 59 kişi ve 12 hayır kurumunu Suudi Arabistan’ın başını çektiği körfez ülkeleri terörist listesine ekledi. Çevrilen oyunları görüyoruz ve şeytanının tuzağının zayıf olduğu bilinci ile tüm İslam coğrafyasını tek yürek yekvücut olmaya davet ediyoruz. Bu sebeple Batı’ya ve çok kullanışlı Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yemen yöneticilerine karşı onurlu bir duruş sergileyen Katar’ın yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya duyuyoruz” dedi. Daha sonra platform sözcüsü M. Yusuf Bülbül basın açıklamasını okudu. Yapılan basın açıklamasından ardından Mehmet Akpınar dua etti. Tekbir ve tevhit sloganları ile program sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni:

DOST KATAR YALNIZ DEĞİLDİR

Bugün burada emperyalist güçlerin Ümmete kurduğu kumpası deşifre etmek ve attıkları iftiralara karşı “Kara gün dostumuz Katar’ın” yanında olduğumuzu haykırmak için toplanmış bulunuyoruz.

Adım attıkları her ülkede fitnenin, ölümlerin, savaşın, zulmün, açlığın eksik olmadığı küresel güçler iftiralar üzerinden Katar’ı teröre destek vermekle itham ederek, İslam Coğrafyasına yeni bir operasyon yapmayı planlıyorlar.

Sahte devrimler, askeri operasyonlar, suikastler, işgaller ve ekonomik operasyonlarla bölgeyi terörize eden haçlı ittifakının ve işbirlikçilerinin tek amacı Ortadoğu kaynaklarını kontrol altında tutmak, silah satışlarını arttırmak ve Müslümanlar arasında çatışma çıkararak büyüttükleri fitne ateşinde daha çok Müslüman kanı akıtmaktır.

Biz biliyoruz ki, Katar'a karşı yürütülen bu operasyonun en büyük sebebi Osmanlı'dan bu yana Ümmetin ve Türkiye'nin yanında yer alması, asla emperyalizme boyun eğmemesidir. İngilizlerin Ortadoğu'da ikna edemediği tek kişi, Şeyh Temim’in büyük dedesi Muhammed Al Sani ve modern Katar’ın kurucusu olan oğlu Casim (Kasım) Al Sani'dir. Katar Emiri Şeyh Casim, oğlu Abdullah’a da Osmanlı askerlerini asla Katar’dan çıkarmama vasiyetinde bulunmuş ve hep Osmanlı Devleti ile iş birliğinden yana olmuştur. Dost Katar bugün de Türkiyemizin yanında onurlu ve dik bir duruş sergilemektedir.

Katar Mursi'ye yapılan darbede, İhvan'ın yanında durdu, İhvan'ı destekledi, darbecilere açık tavır koydu. Gazze'de Hamas'ı asla yalnız bırakmadı. İsrail’e meydan okudu.15 Temmuz'da Türkiye'nin yanındaydı, Katarlı kardeşlerimiz sabaha kadar Türkiye için dua ettiler. Yani Katar Ortadoğu'daki kirli denklemlerde yer almadı hiç bir zaman. Hep kendine has bağımsız, onurlu bir dış politika sergiledi.

İşte bu yüzden, Katar'a yönelik operasyon, 15 Temmuz'un devamıdır. Katar'a yapılan operasyon aslında Türkiye'ye yapılmaktadır. Bugün Katar Türkiye'dir. Bugün Katarlı Türk gibidir. Bu yüzden Katar'ın yanındayız. Katar’ın yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırıyoruz.

Ey Emperyalistler, ey haçlılar, ey çocuk katilleri, ey silah tüccarları, ey petrol vampirleri... Bütün planlarınız deşifre oldu. Artık kurduğunuz bütün oyunlar biliniyor.

Kanlı ellerinizi topraklarımızdan çekin, kanlı oyunlarınızı Ümmet Coğrafyasından çekin.

15 Temmuz'da Türkiye'de yenilgiye uğrattığımız emperyalistlerin, Katar üzerinden hedeflerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Buradan İslam ülkelerine de sesleniyoruz. Katar'a uygulanan bu yanlış kararlarınızdan bir an önce dönün. Emperyalizmin kanlı ve kirli oyunlarına alet olmayın! Ümmetin beklentisi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü, aynı dini ve aynı kaderi paylaşan İslam ülkelerinin, sorunlarını sulh yoluyla çözmesidir. Aksi takdirde bunun faturasını tüm Müslümanlar ödeyecektir. Bunun vebali çok ağırdır. Bölge ülkelerini bu sorumluluk bilinci ve aklıselim ile davranmaya ve sulha davet ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Bizler Kahramanmaraşlı sivil toplum örgütleri olarak Suriye'den Mısır'a, Filistin'den Irak'a, Çeçenistan'dan Arakan'a, Patani'den Doğu Türkistan'a kadar kan ve gözyaşı içinde boğulan Ümmet Coğrafyasında terörün ve kaosun artık sona ermesini, adaletin ve barışın yeniden Müslümanlar eliyle dünyaya hakim olmasını diliyor, küresel stratejiler ve iğrenç iktidar hesapları ile Katar üzerinden Ümmete ve Türkiye'ye yapılan operasyonları ve kirli ittifakları Kahramanmaraş Platformu olarak şiddetle ve nefretle lanetliyor, dost Katar'ın yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz.