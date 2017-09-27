Katar: Abluka Bizi Daha Güçlü Bir Hale Getirdi

Katar resmi haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Katar’daki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde “Siber Saldırılar: Ekonomik ve Sosyal Etkileri” başlıklı konferansta konuşan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize işaret ederek, ülkesinin bu krize tüm cesaretiyle direndiğini ve bunu aşmaya gücünün yettiğini ispatladığını söyledi.

Katar’a tavır alan ülkelerin, geçen mayıs ayında QNA’ya siber bir saldırı düzenleyerek uluslararası topluma karşı uyguladıkları ablukaya meşruiyet kazandırmaya çalıştığına dikkat çeken el-Atiyye, “Dört ülke tarafından uygulanan bu abluka bizi meydan okumalara karşı eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA