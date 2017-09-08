Katalonya'nın Bağımsızlığını Önlemek İçin 'Askeri Müdahale' Sinyali

Başkent Madrid'deki yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen hükümetten üst düzey yetkili, Katalonya'da Anayasa Mahkemesi tarafından durdurma kararı alınmasına rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"40 yılı aşkın demokrasi tarihimizde geçmişi olmayan bir süreç yaşıyoruz." diyen hükümet yetkilisi, "Tüm olası durumlar için hazırlıklar yapıldı ama sakin şekilde hareket edeceğiz. Meşruluk, yasallık bizim tarafımızda." şeklinde konuştu.

Referandum girişimini önlemek için hükümet olarak Katalonya'daki tüm belediyelere yazı gönderildiğini belirten yetkili, muhataplarına, Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulmaması halinde sonuçlarının ne olacağının anlatıldığını, referandumla bağlantılı herhangi bir ilan veya propagandanın yapılmaması için Katalonya'daki kamu medya kuruluşlarının da uyarıldığını ifade etti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, "Bu referandumu önlemek için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadan elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklindeki açıklamasına işaret eden yetkili, 9 Kasım 2014'te Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı halk oylamasındaki görüntülerin, 1 Ekim'de "kesinlikle yaşanmayacağını garanti ettiklerini" söyledi.

Hükümet olarak önceliklerinin, "birlikte yaşama en az zarar verecek şekilde bu krizden çıkmak olduğunu" vurgulayan yetkili, "1 Ekim'de hiçbir şey olmayacak. Bu bir yasa dışı referandum. Oy kullanmaya giden halk olmayacak. Oy pusulası, oy sandıkları, seçim masası veya seçim yetkilileri olmayacak. Buna izin verilmeyecek. Ancak birkaç yerde sandık koyup göstermelik oy kullananlar olursa tabii ki onlara müdahale edecek değiliz. Ölçülü hareket edeceğiz. Çünkü bizi endişelendiren Katalonya'da birlikte yaşam ve uzlaşıdır." ifadelerini kullandı.

Yetkili, İspanya'da özerk yönetimlerin haklarını donduran ve merkezi yönetime geçmesini sağlayan Anayasa'nın 155. maddesinin Katalonya için uygulanması olasılığını da hazırlığı yapılan ve gerekirse uygulanabilecek seçeneklerden biri olarak gösterdi. Hükümet yetkilisi, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini durdurmak için askeri müdahale olasılığı hakkında da "Son seçenek de olsa dışarıda bırakmıyoruz." açıklamasında bulundu.