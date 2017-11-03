Katalonya'da Genel Grev Kararı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde, Katalan siyasetçilerin tutuklanmasını protesto etmek için eylemler düzenlendi.

Eski Katalonya yerel hükümetinden 9 eski bakanın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karşı Barselona kentinde bazı otoyolları ve demiryollarını trafiğe kapatan bağımsızlık yanlıları, alkışlarla ve "özgürlük" sloganlarıyla İspanyol yargısına tepkilerini göstermeye çalıştı. Kısa süren protestolar olaysız sona erdi.

8 KASIM'DA KATALONYA'DA GENEL GREVE GİTME KARARI

Bu arada İntersindical-CSC sendikası da 8 Kasım'da Katalonya'da genel greve gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Sendika yöneticileri, Katalan siyasetçilerin tutuklanmalarını ve İspanya hükümetinin Katalonya'da uyguladığı anayasanın 155. maddesini protesto edip, cezaevindeki eski Katalan hükümeti üyelerinin serbest bırakılmaları talebiyle genel greve gideceklerini duyurdu.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da Katalan siyasetçilerin tutuklanmasını "İspanya devletinin öç alması ve Katalan kurumlarını küçük düşürmeye çalışması" olarak değerlendirdi.

Avrupa tarihinde geçmişte benzeri olmayan bir karar alındığını savunan Colau, "İspanya hükümetinin otoriterliğine karşı Katalanların ortak tavır göstermelerini" istedi.

BAĞIMSIZLIK YANLISI DERNEKLER DE 12 KASIM'DA BÜYÜK BİR GÖSTERİ YAPMA ÇAĞRISI YAPTI

Ayrıca bağımsızlık yanlısı dernekler de 12 Kasım'da Katalonya genelinde büyük bir gösteri yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarından haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 eski Katalan hükümeti üyesinden birinin gün içerisinde serbest kalacağı bildirildi.

Ulusal Mahkeme Hakimi Carmen Lamela'nın tutuksuz yargılanmasına hak tanıdığı tek Katalan siyasetçi olan Santi Vila'nın 50 bin avroluk kefaleti ödediği ve akşam saatlerinde cezaevinden çıkacağı belirtildi.

Eski Katalan hükümetinde şirketlerden sorumlu bakan olan Vila, tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı çıktığından 26 Ekim tarihinde istifa etmişti. Pasaportuna el konulacak Vila, 15 günde bir Barselona'da polis merkezine giderek imza atacak.