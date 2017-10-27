Katalonya Tek Taraflı Bağımsızlık İlan Etti

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que es pot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.

Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.