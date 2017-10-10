Katalonya Başkanı Puigdemont Bağımsızlık İlan Etmedi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.

Puigdemont konuşmasında, İspanya hükümeti ile müzakerelerin başlatılabilmesi için parlamentodan bağımsızlık ilanıyla ilgili süreci askıya almasını istedi.

Puigdemont, "Sandıktan bağımsızlığa 'Evet' çıktı. Halkın Katalonya'nın bağımsız bir devlet olması yönünde ortaya koyduğu iradesinin tecelli etmesini istiyorum. Referandum sonuçlarıyla Katalonya bağımsızlık ilan etme hakkını kazandı" dedi.