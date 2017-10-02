“Katalonya Artık Bir İç Mesele Değil, Bir Avrupa Meselesi”

İspanya’nın doğusunda bulunan Katalonya’daki hükümetin başkanı Carles Puigdemont, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından “yasa dışı” ilan edilmesine rağmen düzenlenen bağımsızlık referandumdan sonra Barselona’daki başkanlık konutunda yaptığı konuşmada, referanduma ilişkin sonuçların gelecek günlerde Katalonya Parlamentosu’na sunulacağını belirtti.

“Yasalara Uygun Adımlar Atılacak”

AA’da yer alan habere göre, referandumdan “evet” sonucunun çıkması hâlinde Katalonya Parlamentosu’nda kabul edilen yasalar gereği adımların atılacağını söyleyen Puigdemont, “Egemenliğimizin bilek güreşini kazandık.” ifadesini kullandı.

“Katalanların Arzularına Saygı Gösterilmeli”

“Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi.” diyen Puigdemont, “Avrupa’nın saygısını kazandık. Şu andan itibaren yürümemiz gereken yolu birlikte, yurtseverlikle ve barışla yapmalıyız. Katalanların arzularına saygı göstermeye yarayacak diyalog çağrılarına açık olmalıyız.” şeklinde konuştu.

“İspanya Hükümeti Utanç Verici Bir Sayfa Yazdı”

Puigdemont, ayrıca, İspanya polisi ve jandarmasının müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını ifade ederek, “İspanya hükümeti, Katalonya ile ilişkilerinde bugün utanç verici bir sayfa yazdı. Maalesef bu ilk değil.” açıklamasında bulundu.

Başkan’ın Konuşmasına Yoğun Bir Alkış

Katalonya’daki hükümetin üyelerini yanına alarak konuşan Puigdemont’un sözleri Barselona’daki Katalonya Meydanı’nda toplanan bağımsızlık yanlıları tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı.